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Непогода во Львовской области: штормовой ветер валит деревья

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Во Львовской области порывы ветра поднимают в воздух песок и засыпают им прохожих. Ветер уже повалил минимум пять деревьев.
Во Львовской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
Во Львовской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
УНН

Во Львовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который с утра в области валит деревья. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ТСН.

Указано, что в самом Львове порывы ветра поднимают в воздух песок и засыпают им прохожих. Ветер не утихает целый день и уже повалил не менее пяти деревьев.

"Около двух часов дня недалеко центра города ствол упал прямо на пешеходную дорожку, а ветви зацепили припаркованный автомобиль и ограждение роддома. К счастью, в это время людей рядом не было", - информирует издание.

Известно, что еще на один автомобиль ветер повалил дерево на трассе Львов-Ивано-Франковск, вблизи села Бабухов.

Как отмечается, в области объявили штормовое предупреждение. По словам львовских синоптиков, порывы ветра достигают 22 метров в секунду.

Напомним, в Украине 21 февраля в большинстве областей было объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: Львов, Львовская область, деревья, дерево, шторм, ветер, непогода, штормове попередження
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Источник: korrespondent.net

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