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Украина проведет переговоры с Мексикой по поводу безвиза

Комментариев: 4
Представители МИДа Украины незамедлительно начнут переговоры с мексиканской делегацией по поводу безвиза.
Прогнозировано, что переговоры будут сложными
Прогнозировано, что переговоры будут сложными
EPA/UPG

Вопрос безвизового режима Украины с Мексикой остается открытым. Представители Министерства иностранных дел Украины начнут процедуру переговоров с Мексикой касательно безвиза. Об этом изданию УНН сообщил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

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Чиновник напомнил, что на данный момент украинцы могут путешествовать в 120 стран мира по безвизу, или же по максимально упрощенной процедуре. В 2018 году Украина получила безвизовый режим с 4 странами. Дела в этой сфере идут неплохо, подытожил Погорельцев.

Несмотря на это, существуют страны, с которыми не так легко договорится о безвизе. К таким относится и Мексика. Между тем, переговоры с этой страной ведутся очень активно. Замедляет процесс смена власти и президента в Мексике, но все решается.

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Дипломат рассказал, что главный приоритет МИДа сейчас - расширение географии безвиза.

Напомним, в СМИ начали активно обсуждать угрозу отмены безвизового режима с Израилем. В МИДе эти слухи опровергли.

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Теги: МИД, Мексика, Украина, безвиз
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Комментариев (4)
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ixap    28.02.2019, 21:10
Оценка:  0
ixap
экономикой бы занимались , а 20-40 долларов на визу уж найдутся
SWATFANAT    28.02.2019, 20:51
Оценка:  +2
SWATFANAT
Сколько ещё немытых унитазов по миру, накуй нищебродам этот бизпис, когда за каммуналку и жратву нечем заплатить?)))
VSHIVANKA    28.02.2019, 20:36
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВОТ ЭТО ДЕЛО !
ЭТО НА СЕГОДНЯ САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС НА САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ !!!
КАКИЕ ЦЕНЫ , КАКИЕ ТАРИФЫ , КАКАЯ ВОЙНА ?!
БЕЗВИЗ С МЕКСИКОЙ !!!
СУГС !!!
farfalle    28.02.2019, 20:24
Оценка:  +1
farfalle
Будут наркоту гнать напрямую
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