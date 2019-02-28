Украина проведет переговоры с Мексикой по поводу безвиза

Представители МИДа Украины незамедлительно начнут переговоры с мексиканской делегацией по поводу безвиза.

Вопрос безвизового режима Украины с Мексикой остается открытым. Представители Министерства иностранных дел Украины начнут процедуру переговоров с Мексикой касательно безвиза. Об этом изданию УНН сообщил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

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Чиновник напомнил, что на данный момент украинцы могут путешествовать в 120 стран мира по безвизу, или же по максимально упрощенной процедуре. В 2018 году Украина получила безвизовый режим с 4 странами. Дела в этой сфере идут неплохо, подытожил Погорельцев.

Несмотря на это, существуют страны, с которыми не так легко договорится о безвизе. К таким относится и Мексика. Между тем, переговоры с этой страной ведутся очень активно. Замедляет процесс смена власти и президента в Мексике, но все решается.

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Дипломат рассказал, что главный приоритет МИДа сейчас - расширение географии безвиза.

Напомним, в СМИ начали активно обсуждать угрозу отмены безвизового режима с Израилем. В МИДе эти слухи опровергли.