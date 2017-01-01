Обвалилось десять квадратных метров перекрытия на техническом этаже девятиэтажного жилого дома.

Обвал крыши в многоэтажке в ЛНР "МЧС ЛНР"

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло частичное обрушение крыши девятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-центр "МЧС ЛНР" в четверг, 28 февраля.

Инцидент произошел на улице Дзержинского, 15. В "МЧС" уверяют, что жертв и пострадавших нет.

"В результате причины, которая устанавливается, произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия и вентиляционного канала на площади 10 кв. м на технический этаж девятиэтажного жилого дома", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Луганске обвалилась крыша в многоэтажке

Как сообщалось, в неподконтрольном Луганске из-за большого количества снега рухнула крыша троллейбусного депо на площади 120 квадратных метров. На момент обрушения внутри здания находились два человека, но они не пострадали.

Напомним, в Харькове рухнула крыша здания. Крыша бывшего боксерского клуба обвалилась под натиском большого количества снега. Никто не пострадал.

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