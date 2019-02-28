Сеть взорвалась фотожабами после шапки в Запорожье

Поступок президента Петра Порошенко в Запорожье, где он снял шапку с девушки, стал новым поводом для фотожаб.

Пользователей социальных сетей рассмешил поступок президента Петра Порошенко в Запорожье, где он снял шапку с девушки.

Большинство мемов связывают поступок главы государства с "шапкой" Виктора Януковича. Также головной убор пользователи использовали для политической рекламы Порошенко.

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Как сообщалось, Порошенко в толпе снял шапку с девушки. Во время визита в Запорожье президент снял шапку с девушки из толпы людей, которые пришли к нему на встречу.

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