Скандал в оборонке: открыто шесть уголовных дел

Генеральная и военная прокуратуры открыли шесть уголовных дел по факту хищений в оборонном комплексе Украины в разные периоды.

Фигурантам дел о хищении в оборонке сообщили о подозрении 5 канал

По факту о хищении в оборонном комплексе Украины открыто шесть уголовных производств, возбужденных в различные периоды: первое возбуждено Генеральной прокуратурой и военной прокуратурой в ее составе 1 апреля 2016 года, последнее - возбуждено НАБУ 26 февраля 2019 года. Об этом во время брифинга заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН.

Он также заявил, что фгурантам дел о хищении в оборонном комплексе Украины сообщили о подозрении.

"Недавно получил подозрение Замана. Экс-руководитель Генштаба Януковича Владимир Замана, Павел Лебедев Дмитрий Саламатин, экс-министры обороны, которые разрушали армию, получили соответствующие подозрения, сейчас скрываются в Российской Федерации", - отметил Винник.

Он добавил, что подозрение также получили экс-министр обороны времен премьер-министра Януковича Михаил Ежель, который находится в Беларуси, и Валерий Иващенко, который скрывается в Чехии. При этом, по словам Винника, бывший министр обороны Анатолий Гриценко подозрение пока не получил.

Кроме того, Винник отметил, что Комитет будет просить правоохранительные органы снимать гриф секретности с некоторых материалов, в частности, касающиеся закупок и снабжения оборонной продукции.

Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях, кроме этого, Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet