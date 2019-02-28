Суд Лондона арестовал особняки Фирташа

Суд в Лондоне арестовал два особняка и имущество Фирташа на 50 млн фунтов. Обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ.

Лондонский суд арестовал два особняка олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ. Ему компании Фирташа задолжали 2,5 миллиардов рублей.

Как отмечает издание, два арестованные судом имения - это элитные дома в центре британской столицы. Первый - пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров. Он находится в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

Второй арестованный особняк фактически является историческим и еще больше по размерам. Его ориентировочная площадь составляет около 2,6 тыс. кв. метров. По данным британских СМИ, ранее он был частью бывшей станции лондонского метро Бромптон-роуд, которую открыли 15 декабря 1906 года. Однако она оказалась слишком близко расположена к соседним станциям Найтсбридж и Южный Кенсингтон. Власти признали нецелесообразным ее удерживать и в июле 1934 года ее закрыли.

Кроме имений, суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd. Их стоимость в соответствии с финансовой отчетностью, составляет около 2 миллиона фунтов.

Кроме того, Лондонский суд обязал олигарха раскрыть все свои активы, которые можно будет взыскать. Если Фирташ откажется это сделать, ему грозит обвинение в неуважении и обиде правосудия. Оно предусматривает несколько лет тюрьмы.

По данным источников издания, представители ВТБ подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.

Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Дмитрия Фирташа. Заявление представителей ВТБ признали обоснованным. Согласно ему, суд наложил арест на имущество олигарха, зарегистрированное на территории Великобритании.

Отметим, Генеральная прокуратура Украины также готовит подозрения бизнесмену Фирташу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet