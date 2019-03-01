Сутки на Донбассе: Украинские военные уничтожили вражескую САУ и ПТРК
За прошедшие сутки, 28 февраля, сепаратисты на Донбассе 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, было потрачено 143 снаряда и мин калибров 122, 120 и 82 мм.
Об этом сообщает в пятницу, 1 марта, пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
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Указано также, что за прошедшие сутки огонь по позициям подразделений ООС велся из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Потерь среди личного состава Объединенных сил нет“, - говорится в сообщении.
Напомним, в течение минувших суток, 27 февраля, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.
Как сообщалось 28 февраля, появилось видео тренировки авианаводчиков в зоне ООС.