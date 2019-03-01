Сутки на Донбассе: Украинские военные уничтожили вражескую САУ и ПТРК

Сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

За прошедшие сутки, 28 февраля, сепаратисты на Донбассе 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, было потрачено 143 снаряда и мин калибров 122, 120 и 82 мм.

Об этом сообщает в пятницу, 1 марта, пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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Указано также, что за прошедшие сутки огонь по позициям подразделений ООС велся из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Потерь среди личного состава Объединенных сил нет“, - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток, 27 февраля, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.

Как сообщалось 28 февраля, появилось видео тренировки авианаводчиков в зоне ООС.