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В Днепре патрульные устроили ДТП, избили водителя и угнали машину- СМИ

Комментариев: 5
Позже патрульные извинились перед пострадавшим.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается
patrol.police.gov.

В городе Днепр патрульных полицейских проверяют в причастности к резонансному преступлению.

Об этом сообщает 368.media со ссылкой на уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК.

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В январе этого года Полицейские, передвигаясь на служебном автомобиле, нарушили правила безопасности дорожного движения и спровоцировали ДТП. После столкновения с автомобилем марки GeelyCK, полицейские избили водителя машины и завладели имуществом потерпевшего.

"На следующий день патрульный, по предварительным данным, находившийся за рулем служебной машины во время ДТП, перезвонил потерпевшему и попросил у него прощение за то, что забрал его документы. Также полицейский сообщил, что готов вернуть документы и компенсировать ущерб, нанесенный в результате аварии", уточняет издание.

Спустя неделю патрульные еще раз связались с потерпевшим, чтобы отдать документы, которые принесли в Соборное отделение полиции Днепровского отдела полиции.

Установлено, что автомобиль потерпевшего принадлежит компании Автолендсервис. Суд принял решение об аресте автомобиля с целью проведения ряда экспертиз и недопущения порчи авто, его сокрытия или исчезновения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось 19 февраля, на Прикарпатье директор школы и физрук избили копов.

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Теги: патрульная полиция, Днепр, угон авто, избиение
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Комментариев (5)
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Gagarinn    01.03.2019, 09:38
Оценка:  0
Gagarinn
НА НАРЫ УЕПАНОВ!
Люблю_Украину    01.03.2019, 09:30
Оценка:  0
Люблю_Украину
Вячеслав на Украине , героям Вячеслава)))) А по теме ,ребята же извинились, че бучу-то поднимать?)))
k2s11ltk    01.03.2019, 09:19
Оценка:  +1
k2s11ltk
Нова поліція, новій поліції люди довіряють!
Чим гірша була міліція?
Люблю_Украину    01.03.2019, 09:31
Оценка:  0
Люблю_Украину
особенно мне нравятся видео zpsanek на ютубе. ох он и показывает всю суть "новой" полиции)
Миротворение    01.03.2019, 09:11
Оценка:  +2
Миротворение
Повысят в звании или денежную премию?
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