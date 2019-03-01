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В Одессе на улице зарезали полицейского

Комментариев: 2
Опубликованы фото 21-летнего убийцы.
В Одессе на улице зарезали полицейского
© od.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • Удар ножа пришелся в сердце
  • Убийца - 21-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение
  • Патрульный сделал замечание группе парней, обижавших девушку
  • При обыске нашли орудие убийства
  • Ведется следствие
В Одессе на улице зарезали полицейского
Удар ножа пришелся в сердце
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На Елисаветинской улице Одессы, ранее судимый 21-летний злоумышленник нанес ножевое ранение в область сердца полицейскому.

Об этом сообщает Нацполиция.

Так, возвращаясь домой, правоохранитель увидел группу молодых людей, которые громко выясняли отношения, ругались между собой и обзывали нецензурными словами девушку.

Он сделал замечание парням. Один из них выхватил нож и ударил полицейского в грудь, после чего вся компания бросилась бежать. Потерпевший успел вызвать “скорую“. Медики госпитализировали работника ГУНП в тяжелом состоянии - ножом злоумышленник попал полицейскому в область сердца.

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В течение часа оперативных мероприятий сотрудники внутренней безопасности НПУ и полиции Одессы установили всех, кто был участником этого события и личность нападавшего. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение группой лиц, который в настоящее время является подсудимым по ст.155 (Половые сношения с лицом не достигшим половой зрелости) Уголовного кодекса Украины.

В течение часа сотрудники Портофранковского отделения полиции и департамента внутренней безопасности установили личности участников происшествия. Во время неотложного обыска (не требует санкции суда) в квартире одного из подозреваемых нашли предполагаемое орудие преступления — нож.

По факту случившегося открыто уголовное производство. Предварительная квалификация — 348 ст. УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). За такое преступление полагается лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщалось 24 февраля, в Кропивницком мужчина ранил топором школьника.

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Теги: убийство, Одесса
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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорян    01.03.2019, 09:30
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Не, с такими пассажирами в Европы не берут.
krolikoff_net    01.03.2019, 09:36
Оценка:  0
krolikoff_net
Придурки есть в любой стране.
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