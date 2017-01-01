Синоптики рассказали, чего ждать от весны в этом году

Не очень оптимистические прогнозы касательно погоды весной этого года обнародовали сразу несколько синоптиков.

Народные синоптики обещают по-настоящему холодную половину весны, зато во второй половине весна в Украине будет напоминать жаркое лето. Об этом пишет Сегодня.

Читай также: В Западной Европе температура бьет рекорды

По мнению народного синоптика Леонида Горбаня, весна в 2019 году обещает быть контрастной. Нужно готовится к холодам в марте и даже части апреля. Зато май будет очень солнечным и теплым.

8 марта, к примеру, на улице будет довольно прохладно. Возможен небольшой дождь. Такая погода продержится ориентировано до 7-10 апреля. После этого весну можно почувствовать полностью.

Читай также: Спасатели нашли туристов, которые заблудились в Карпатах

Между тем, несколько синоптиков говорят о том, что весна в Украину придет уже с 4 марта. На следующей неделе осадков не ожидается, а температура воздуха будет стремительно двигаться вверх. Таким прогнозом поделился Владислав Билык.

Ранее синоптик Наталка Диденко поделилась своим прогнозом. По словам синоптика, весна в Украину придет уже через 4 дня.