Украинцы с 1 марта могут ездить в Грузию по ID-картам

Граждане Украины смогут быть в Грузии без виз в течение 90 дней каждый год.

Соглашение между Украиной и Грузией было подписано в октябре прошлого года Гела Думбадзе

Граждане Украины и Грузии с 1 марта могут посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам). Сегодня вступило в силу соответствующее соглашение между двумя странами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на МИД.

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“1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель“, - отметили в ведомстве.

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID).

Украина и Грузия подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортам, в октябре прошлого года.

Как сообщалось 28 февраля, Министерство иностранных дел Украины допускает отмену безвизового режима с Израилем, если на границе этой страны будут систематически нарушаться права украинских туристов.

Однако, позже спикер МИД Катерина Зеленко заверила, что безвизовому режиму с Израилем ничего не угрожает.