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В Николаевской области мужчина продал подростка педофилу

Комментариев: 2
Оперативники арестовали торговца людьми в Николаевской области. Мужчина пытался продать педофилу подростка.
Злоумышленника арестовали в кафе
Злоумышленника арестовали в кафе
www.npu.gov.ua

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который пытался продать 16-летнего подростка педофилу. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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Арестованным оказался 30-летний мужчина, который уже отбывал наказание за преступление такого рода. В Нацполиции сообщили, что мужчина ранее отбывал наказание по статье изнасилование неприродным способом, сводничество для разврата подростков и растление несовершеннолетних.

В этот раз злоумышленник пытался продать педофилу для сексуальных утех 16-летнего парня. За эту сделку мужчина получил 2000 гривен.

Известно, что после освобождения мужчина организовал канал детской проституции, а клиентов искал среди своего близкого окружения.

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Полиция арестовала злоумышленника согласно ст. 208 КПК Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаются следственные действия.

Напомним, В Киеве полиция задержала организатора детской порностудии. Материал фотограф-педофил сбывал через интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.

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Теги: педофил, извращенец, Николаевская область, полиция
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Комментариев (2)
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GALE    01.03.2019, 10:42
Оценка:  0
GALE
Педриле бородатому УПЦ ТРЦ?
Шкиряк_и_Зорян    01.03.2019, 10:02
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Да в Европах такое повсеместно! И за это в Украине принимают??? Дикари!
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