В Николаевской области мужчина продал подростка педофилу

Оперативники арестовали торговца людьми в Николаевской области. Мужчина пытался продать педофилу подростка.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который пытался продать 16-летнего подростка педофилу. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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Арестованным оказался 30-летний мужчина, который уже отбывал наказание за преступление такого рода. В Нацполиции сообщили, что мужчина ранее отбывал наказание по статье изнасилование неприродным способом, сводничество для разврата подростков и растление несовершеннолетних.

В этот раз злоумышленник пытался продать педофилу для сексуальных утех 16-летнего парня. За эту сделку мужчина получил 2000 гривен.

Известно, что после освобождения мужчина организовал канал детской проституции, а клиентов искал среди своего близкого окружения.

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Полиция арестовала злоумышленника согласно ст. 208 КПК Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаются следственные действия.

Напомним, В Киеве полиция задержала организатора детской порностудии. Материал фотограф-педофил сбывал через интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.