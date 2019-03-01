С начала года зафиксировано 50 преступлений с участием пограничников, - Слободян

В ГПСУ подсчитали число случаев злоупотребления служебными полномочиями со стороны инспекторов пограничной службы.

На очередном брифинге для прессы помощник главы ГПСУ Олег Слободян рассказал, как ведомство борется со злоупотреблением среди персонала. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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В 2018 году, по словам Слободяна, были арестованы 40 сотрудников Государственной пограничной службы в рамках уголовных производств по факту злоупотребления служебным положением.

С начала 2019 года задокументировано 50 уголовных дел, фигурантами которых оказались сотрудники ГПСУ. В общем, за два последних года было зафиксировано 425 преступлений, касательно злоупотребления служебным положением сотрудниками погранслужбы. 273 преступления из общего числа - это дела коррупционного направления.

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Слободян рассказал, что ведомство активно борется со злоупотреблением среди персонала.

Напомним, сотрудники ГБР арестовали на Закарпатье двух пограничников, которые требовали деньги от своего коллеги. За 700 долларов они обязывались молчать о якобы причастности третьего к контрабанде сигарет.