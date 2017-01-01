ГПУ объявила в розыск новых фигурантов по делу Майдана

Алексей Крикун и Сергей Ганжа, по данным правоохранителей и СМИ, скрываются в РФ и оккупированном Крыму.

ГПУ определила новых фигурантов по делу о расстрелах на Майдане EPA/UPG

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Управление специальных расследований ГПУ определило новых фигурантов противодействия акциям протеста на Майдане 18-19 февраля 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Подозрения были оглашены экс-главе Департамента общественной безопасности МВД и экс-главе Департамента защиты национальной государственности СБУ. Эти должности в феврале 2014 года занимали Алексей Крикун и Сергей Ганжа).

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Их подозревают в препятствовании организации митингов и сборов служебным лицом (статья 340) и превышении власти или служебных полномочий правоохранителем (статья 365, часть 3). По максимальной статье санкция предусматривает от 7 до 10 лет тюрьмы.

В связи с тем, что Крикун и Ганжа укрываются от следствия, их объявили в розыск. По данным СМИ, Крикун еще в феврале 2014 года выехал в Москву. Что касается Ганжи, то он, по информации военной прокуратуры, скрывается в оккупированном Крыму.

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Кроме того, подозрения в совершении преступлений бывшими высшими должностными лицами государства были переквалифицированы - им сообщено о новом подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении митингующих.

В списке - экс-премьер Николай Азаров, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-главнокомандующий ВСУ Владимир Замана, экс-командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк, экс-исполняющий обязанности начальника ГУМВД Украины в Киеве Валерий Мазан.

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Кроме того, подозрения объявлены директору Департамента МВД, командиру полка милиции особого назначения “Беркут“.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко вручил награды участникам Майдана.