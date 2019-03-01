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В Донецкой области мужчину освободили из рабства

Комментариев: 1
В мучительных условиях мужчина пребывал в течение двух лет.
Пострадавший 1992 года рождения
Пострадавший 1992 года рождения
depositphotos.com

В течение двух лет мужчины удерживали в неволе и принуждали к рабскому труду в оккупированном Донецке и на территории области.

Об этом рассказали правоохранители.

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Мужчина 1992 года рождения попал в плен в феврале 2015 года. К конца 2017 года года он содержался в рабстве, его постоянно перемещали по территории Донецкой области и принуждали к рабскому труду. Вероятно злоумышленники принадлежат к группировке боевиков "ДНР".

Мужчине удалось освободиться. Сейчас полиция Херсонской области начала досудебное расследование по ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).

Как сообщалось в ноябре 2018 года, под Одессой "фермеры" держали в рабстве почти 100 человек.

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Теги: Донецкая область, рабство
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Комментариев (1)
big-werasd    01.03.2019, 12:09
Оценка:  0
big-werasd
У нас вся украина в мучительных условиях! когда освобождать начнёте?
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