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Порошенко вручил орден вице-президенту Еврокомиссии

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Валдиса Домбровскиса наградили за значительный вклад в развитие отношений Украины и ЕС.
Президент вручил орден за заслуги Домбровскису
Президент вручил орден за заслуги Домбровскису
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого II степени вице-президент Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Орден был вручен Домбровскису за “значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом“.

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В указе о награждении отмечены весомые заслуги вице-президента Еврокомиссии в отстаивании государственного суверенитета и территориальной целостности, поддержке реализации реформ и евроинтеграционного курса Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко вручил Крест Мазепы своему советнику и ордена - участникам Евромайдана.

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Теги: Порошенко, орден, награды, Еврокомиссия, ЕС
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