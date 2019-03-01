ПЦУ не против служения в одних храмах с УПЦ МП

По словам Епифания, против совместного использования храмов выступает Московский Патриархат.

Епифаний не против использовать храмы вместе с УПЦ МП EPA/UPG

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Православная Церковь Украины не против совместного использования храма вместе с общиной УПЦ МП. Об этом заявил предстоятель церкви митрополит Епифаний в интервью BBC.

“В 90-е годы, когда подобные конфликты между православными и греко-католиками возникали на Западной Украине, предлагалось, чтобы большая часть общины помогла меньшинству в построении нового храма“, - рассказал также он.

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До постройки нового здания общины вели поочередное богослужение. “Если община делится пополам, мы не против последовательных богослужений. Это Московский патриархат против этого категорически“, - подчеркнул Епифаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний зарегистрировался в Instagram.