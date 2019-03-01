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ПЦУ не против служения в одних храмах с УПЦ МП

Комментариев: 6
По словам Епифания, против совместного использования храмов выступает Московский Патриархат.
Епифаний не против использовать храмы вместе с УПЦ МП
Епифаний не против использовать храмы вместе с УПЦ МП
EPA/UPG

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Православная Церковь Украины не против совместного использования храма вместе с общиной УПЦ МП. Об этом заявил предстоятель церкви митрополит Епифаний в интервью BBC.

“В 90-е годы, когда подобные конфликты между православными и греко-католиками возникали на Западной Украине, предлагалось, чтобы большая часть общины помогла меньшинству в построении нового храма“, - рассказал также он.

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До постройки нового здания общины вели поочередное богослужение. “Если община делится пополам, мы не против последовательных богослужений. Это Московский патриархат против этого категорически“, - подчеркнул Епифаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний зарегистрировался в Instagram.

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Теги: Епифаний, ПЦУ, УПЦ МП, храмы
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Комментариев (6)
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ixap    01.03.2019, 12:40
Оценка:  +2
ixap
Вы чего олени , ваше место у параши, тысячилетниии церкрви не будуд с блядями
ixap    01.03.2019, 12:37
Оценка:  0
ixap
шлюха - с благоверной женой
ixap    01.03.2019, 12:36
Оценка:  +2
ixap
ПРФФФФФ -- раскольники с каноническими церквами
ГунВсемогущий    01.03.2019, 12:14
Оценка:  +4
ГунВсемогущий
Да кто ж вас,турецких клоунов,к себе пустит в храмы?Стройте свои храмы и молитесь своему турецкому богу хоть до усрачки.Или отбирайте силой церкви у Украинской Православной Церкви.Но это вы и так успешно делаете.Вчера только по Интеру показывали...
Goga19041984    01.03.2019, 12:08
Оценка:  +2
Goga19041984
Что бы к престолу ряженій мужик прикасался? да не буде этого. никто не признал самозванцев кроме продажного турка и его подчиненных.
doc1    01.03.2019, 12:13
Оценка:  -6
doc1
я тоже не понимаю зачем ему с казламордыми язычниками править в одном храме!
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