ПЦУ не против служения в одних храмах с УПЦ МП
Читай также: Сербская церковь отказалась признавать ПЦУ
Православная Церковь Украины не против совместного использования храма вместе с общиной УПЦ МП. Об этом заявил предстоятель церкви митрополит Епифаний в интервью BBC.
“В 90-е годы, когда подобные конфликты между православными и греко-католиками возникали на Западной Украине, предлагалось, чтобы большая часть общины помогла меньшинству в построении нового храма“, - рассказал также он.
Читай также: В школьную программу Украины включили создание ПЦУ и Томос
До постройки нового здания общины вели поочередное богослужение. “Если община делится пополам, мы не против последовательных богослужений. Это Московский патриархат против этого категорически“, - подчеркнул Епифаний.
Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний зарегистрировался в Instagram.