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Епифаний готов допустить ЛГБТ к таинствам, если они "покаются в грехах"

Комментариев: 2
По словам предстоятеля ПЦУ, образ жизни ЛГБТ несовместим с христианскими взглядами, но после исправления ошибок они могут участвовать в таинствах.
Епифаний не против ЛГБТ в церкви, если они покаются
Епифаний не против ЛГБТ в церкви, если они покаются
EPA/UPG

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Представителей ЛГБТ-сообществ могут допустить к таинствах, если они покаются в своих грехах и исправят свои ошибки. Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью BBC Украина.

“У нас есть четкая позиция - не только Украинской православной церкви, а и Всеукраинского совета церквей - по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром“, - подчеркнул он. 

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“Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Есть образ жизни, который несовместим с христианскими взглядами“, - добавил Епифаний. 

Он заверил, что позиция Православной церкви в этом вопросе совпадает с позицией Всеукраинского совета Церквей, и в этом вопросе ПЦУ непреклонна. 

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“Мы базируемся на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом. И мы не можем как Церковь назвать это добром. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки“, - отметил Епифаний. 

“И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах“, - заверил он.

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Напомним, ранее Епифаний сообщил, что не ПЦУ не против совместного с УПЦ МП использования храмов.

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Теги: Епифаний, ПЦУ, ЛГБТ, таинства, церковь
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Комментариев (2)
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Latvian    01.03.2019, 12:39
Оценка:  0
Latvian
Лично я ни перед кем "каяться" и "причащаться" на намерен, РПЦ мне не будет диктовать, как жить. Ну да, ну да, только плодиться как кролики, да побольше, "не грех". С уважением, атеист, аромантик, агендер.
ВосставшийИзБана    01.03.2019, 12:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Покаяние - это и есть таинство. Не совершив это таинство, они не могут быть к нему допущенными. Это с одной стороны. А с другой - если они перестанут грешить (что необходимо для покаяния) , они перестанут быть лгбт. Так что тут - логическая ловушка.
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