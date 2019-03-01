Епифаний готов допустить ЛГБТ к таинствам, если они "покаются в грехах"

По словам предстоятеля ПЦУ, образ жизни ЛГБТ несовместим с христианскими взглядами, но после исправления ошибок они могут участвовать в таинствах.

Епифаний не против ЛГБТ в церкви, если они покаются EPA/UPG

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Представителей ЛГБТ-сообществ могут допустить к таинствах, если они покаются в своих грехах и исправят свои ошибки. Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью BBC Украина.

“У нас есть четкая позиция - не только Украинской православной церкви, а и Всеукраинского совета церквей - по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром“, - подчеркнул он.

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“Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Есть образ жизни, который несовместим с христианскими взглядами“, - добавил Епифаний.

Он заверил, что позиция Православной церкви в этом вопросе совпадает с позицией Всеукраинского совета Церквей, и в этом вопросе ПЦУ непреклонна.

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“Мы базируемся на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом. И мы не можем как Церковь назвать это добром. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки“, - отметил Епифаний.

“И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах“, - заверил он.

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Напомним, ранее Епифаний сообщил, что не ПЦУ не против совместного с УПЦ МП использования храмов.