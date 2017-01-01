В Херсонском горсовете произошли стычки: Есть задержанные

В медучреждения с телесными повреждениями никто не обращался.

В городском совете Херсона во время столкновений из-за переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк задержали двоих человек.

Об этом сообщил начальник Херсонского отдела полиции полковник Александр Говорун в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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“В настоящее время они (два человека - ред.) Доставлены по факту совершения административного правонарушения по статье 173 (мелкое хулиганство - ред.) - это вырывание плаката“, - отметил Говорун.

Он добавил, что пока схватки в горсовете прекращены, конфликта нет, в медицинские учреждения с телесными повреждениями никто не обращался.

Как сообщалось, 25 февраля В Херсоне протестовали против переименования улицы в честь Гандзюк. Активисты также облили водой херсонского мэра.