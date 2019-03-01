Тимошенко: Мы с кандидатами отвечаем за то, чтобы быть готовыми к сотрудничеству

Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов на пост Президента Украины объединиться для того, чтобы защитить выбор граждан и совместно поменять систему управления государством.

Об этом она отметила во время программы "Право на власть" на телеканале 1 + 1.

Лидер "Батькивщины" отметила, что 28 лет в Украине только тасуют лица и извлекают президентов, как лотерейные билеты, но система остается неизменной.

Проблема наша в том, уверяет Юлия Тимошенко, что контролеров, которые должны бороться с коррупцией, назначают коррупционеры: "Они сами себя контролируют и привлекают к ответственности. Если мы не изменим систему полностью, у нас коррупция будет воспроизводиться снова и снова ".

Она напомнила, что по действующей Конституции президента нельзя привлечь к ответственности иначе, чем по процедуре импичмента, но и она прописана так, чтобы высшие должностные лица оставались неприкосновенными.

Председатель партии отметила, что расследовать "сделки на крови" и наказать всех причастных к ним, не минуя Порошенко, - на самом деле лишь первый шаг. Важно, чтобы гражданское общество вместе с теми политиками, которые претендуют побеждать на выборах, выстроило систему управления, где ни один чиновник не сможет избежать ответственности.

Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов к такой совместной работе.

"Мы обязаны сегодня интеллектуально объединиться и пошагово увидеть пути изменения системы. Перед нацией стоит большая задача - убрать от власти коррупционеров и выбрать государственных деятелей ", - подытожила кандидат в Президенты Украины.