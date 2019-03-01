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Тимошенко: Мы с кандидатами отвечаем за то, чтобы быть готовыми к сотрудничеству

Комментариев: 4
Тимошенко: Мы с кандидатами отвечаем за то, чтобы быть готовыми к сотрудничеству
Photo by Alexander Prokopenko

Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов на пост Президента Украины объединиться для того, чтобы защитить выбор граждан и совместно поменять систему управления государством.

Об этом она отметила во время программы "Право на власть" на телеканале 1 + 1.

Лидер "Батькивщины" отметила, что 28 лет в Украине только тасуют лица и извлекают президентов, как лотерейные билеты, но система остается неизменной.

Проблема наша в том, уверяет Юлия Тимошенко, что контролеров, которые должны бороться с коррупцией, назначают коррупционеры: "Они сами себя контролируют и привлекают к ответственности. Если мы не изменим систему полностью, у нас коррупция будет воспроизводиться снова и снова ".

Она напомнила, что по действующей Конституции президента нельзя привлечь к ответственности иначе, чем по процедуре импичмента, но и она прописана так, чтобы высшие должностные лица оставались неприкосновенными.

Председатель партии отметила, что расследовать "сделки на крови" и наказать всех причастных к ним, не минуя Порошенко, - на самом деле лишь первый шаг. Важно, чтобы гражданское общество вместе с теми политиками, которые претендуют побеждать на выборах, выстроило систему управления, где ни один чиновник не сможет избежать ответственности.

Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов к такой совместной работе.

"Мы обязаны сегодня интеллектуально объединиться и пошагово увидеть пути изменения системы. Перед нацией стоит большая задача - убрать от власти коррупционеров и выбрать государственных деятелей ", - подытожила кандидат в Президенты Украины.

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    01.03.2019, 12:35
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Все помнят, какую истерику вызвал этот законопроект у ряда "европейских" политиков и какие бешеное сопротивление за поребриком? Нас пугали прекращением сотрудничества с ОБСЕ, непризнанием выборов, обвиняли в нарушении демократических норм и неуважении к очень авторитетной международной организацией.
Колишній-східняк    01.03.2019, 12:36
Оценка:  -1
Колишній-східняк
А мы просто не видели логики в том, что наблюдать за нашими выборами и оценивать их демократичность будут представители страны, где демократии нет даже в зачаточном состоянии. Страны, которая наплевала на все международные нормы и просто напала на нас.
Колишній-східняк    01.03.2019, 12:36
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Дело не в политике, а в элементарной гигиене. Все очень просто и логично: мыть руки после туалета, не употреблять в пищу грязные овощи, не включать россиян в международные миссии.
farfalle    01.03.2019, 12:48
Оценка:  0
farfalle
Ты мне напоминаешь первоклассника, который постоянно напрыгивает на десятиклассника, огребает пистюлей по полной, но снова и снова бьется башкой об стену. Не трогай Россию, не ставь базы НАТО у ее границ, и она тебя не тронет. Строй свою страну
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