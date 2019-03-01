Супрун развенчала очередной миф: Бег не убивает колени

Умеренная и регулярная физическая активность, в том числе и бег, имеет защитный эффект для суставов.

Умеренный бег не только “не стирает“ колени, но, наоборот, защищает суставы.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

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“Зачем так много бегать, можно же стереть колени! Похожую фразу часто слышат люди, которые занимаются бегом. Только на самом деле колени не стираются, а физическая активность, в том числе бег, наоборот улучшает состояние суставов“, - написала она.

Она поясняет, что под повреждением колен обычно подразумевается разрушение хряща.

“Такое состояние в медицине называется остеоартрит или остеоартроз. Это дегенеративное заболевание сустава, поражающее не только хрящевую ткань, но и прилегающую кость, окружающие связки, сухожилия и мышцы“, - отмечает Супрун.

Исследования показали, что распространенность остеоартрита коленного и тазобедренного суставов у бегунов оказалась ниже, в сравнении с людьми, которые не бегали. Исследования проводили в течение 8 лет.

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Супрун подчеркивает, что умеренная и регулярная физическая активность, в том числе и бег, имеет защитный эффект для суставов. Если сравнить людей, ведущих сидячий образ жизни и бегунов, то люди, сидящие имеют более высокие риски нарушения хряща.

Она также не советует прекращать бегать или заниматься физической активностью, если у вас обнаружен остеоартрит. По ее данным, даже при развитом симптоматическом остеоартрите физическая активность является одним из основных лечебных методов.

Супрун отмечает, что порой бегуны могут испытывать боль в коленях, не связанную с остеоартритом.

“В большинстве случаев это проявление повреждений от часто повторяющихся однообразных движений. Самые распространенные из них - это пателлофеморальный болевой синдром (“колено бегуна“) и синдром илиотибиального тракта. Тогда боль возникает в передней и наружной частях колена соответственно“, - подчеркивает глава Минздрава.

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Основные причины возникновения этих синдромов - погрешности в тренировочном процессе (слишком резкое увеличение объема, интенсивности тренировок), слабость определенных мышц бедра, особенности техники бега и биомеханики движения, длительный бег в холмистой местности и пренебрежение разминкой перед бегом. Такие болевые синдромы характерны не только для бега, но и других видов спорта, которые связаны с циклическими нагрузками (к примеру, футбол, лыжи, велоспорт).

При возникновении боли в колене Супрун советует обратиться к врачу или физическому терапевту (реабилитологу), которые имеют опыт в лечении спортивных травм. Консервативное лечение, как правило, помогает избавиться от проблемы. А именно отдых, модификация беговой активности, оптимизация техники бега, силовые упражнения и подбор правильной беговой обуви.

Супрун считает, что для большинства людей достаточным 30 минут бега в умеренном темпе 5 раз в неделю.

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