Возможные преступления Порошенко может расследовать только Парламент через процедуру импичмента - Деревянко

Кандидат в Президенты Украины от партии “ВОЛЯ“, народный депутат Юрий Деревянко продолжает сбор подписей нардепов под постановлением о начале расследования возможных преступлений президента Петра Порошенко через процедуру импичмента.

Об этом он заявил во время брифинга в парламенте, пишет Комсомольская Правда.

Он возмутился тем, что депутаты решили дать возможность расследовать преступления Порошенко старой ВСК, которая полностью подконтрольна БПП.

“ВСК не должен руководить депутат от Блока Петра Порошенко, который расследует факты преступлений заводов Петра Порошенко, чиновников и должностных лиц, которых назначает Петр Порошенко, и возможно сам Петр Порошенко имеет к этому отношение“, - сказал Деревянко.

По словам Деревянко, объективное и беспристрастное расследование возможно лишь если будет собрано 226 подписей - тогда состоится голосование в ВРУ и будет создан специальной временной следственной комиссии со специальными прокурорами и специальными следователями.

Деревянко напомнил, что еще в прошлом году он начал сбор подписей под соответствующим постановлением.

“В прошлом году мы начали собирать подписи, чтобы это расследование началось. Это ст. 111 Конституции. По состоянию на сейчас 69 подписей народных депутатов уже есть “, - подчеркнул Деревянко.

“ВРУ - это единственный орган, который имеет право по Конституции осуществлять такое расследование. Ни прокуратура, ни НАБУ, ни СБУ не имеют права расследовать преступления, которые касаются непосредственно президента Порошенко или иного президента “, - отметил он.

Деревянко убежден, что украинский парламент должен сказать свое слово, когда появляется информация не только о возможной коррупции, но и касается возможной государственной измены высших должностных лиц.

Кроме того, Деревянко подчеркнул, что информация по преступления в окружении Порошенко очень сильно деморализует военных и всех украинский.

“Украинцы ждали не того, что сейчас проголосовали“, - подытожил он.

Деревянко также призвал всех народных депутатов поддержать законопроект об импичменте №7248, который уже дважды не вносится в повестку дня.

Напомним, 28 февраля, Верховная Рада поддержала постановление о безотлагательном расследования фактов, обнародованных в СМИ, о злоупотреблениях в ГК “Укроборонпром“.