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Тимошенко метко назвала Зеленского "опасным для страны", - журналист

Комментариев: 15
Тимошенко метко назвала Зеленского "опасным для страны", - журналист

Лидер партии “Батькивщина“ Юлия Тимошенко вполне справедливо считает комика и шоумена Владимира Зеленского “опасным для страны экспериментом“. Такое мнение у себя на Facebook высказала журналистка espreso.tv. Татьяна Шустрова.

“Играть политиков на сцене, высмеивать их в забавных диалогах и вести стратегические переговоры на международной арене - это разные вещи. Это признала и Тимошенко. Вот здесь не могу не согласиться. Ну нет у Зеленского ни качеств переговорщика, ни самостоятельности, ни патриотизма, которых требуют украинцы “, - написала журналистка.

Она уверена, что в нынешних условиях Украинская следует выбирать другого лидера - решительного и сильного главнокомандующего, без связей в РФ.

“Поэтому неудивительно, что Ю.В, как человек с политическим стажем, называет вещи своими именами: Зеленский для Украины станет слишком опасным и дорогим экспериментом. Чьи интересы он будет представлять? Как выстраивать мощное представительство в мире, чтобы усилить наши позиции и антипутинскую коалицию? С выбором комика над нами нависает реальная опасность - уже даже и Тимошенко подтвердила это “, - констатировала Татьяна Шустрова.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко, отвечая на вопрос о ее отношении к Владимира Зеленского, отметила, что считает его опасным экспериментом, который может завести Украину в пропасть.

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Комментариев (15)
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ЗаУкраину    01.03.2019, 14:23
Оценка:  0
ЗаУкраину
Достойной занимать укр. престол достойна только ВОНА, и никто более!
fimatut    01.03.2019, 14:13
Оценка:  -1
fimatut
Увидел его по 1+1 ....... и стало понятно Кривлятся не очень то и сложно особенно В Турции..... А руководить , вернее Управлять 5 точка должна быть в мыле и притом постоянно лет 7-8....Если такую Цель ПРИСЛЕДОВАТЬ
Sancho-s    01.03.2019, 14:05
Оценка:  0
Sancho-s
Не получишь ты его голосов...
Sancho-s    01.03.2019, 14:06
Оценка:  0
Sancho-s
он тоже
GALE    01.03.2019, 13:59
Оценка:  +4
GALE
Какая вона противная!
sergei77    01.03.2019, 13:37
Оценка:  -2
sergei77
если исходить из того, что зеленский - рука коломойского, так тот в 2014-м быстро порядок навел в Днепре, ни один сепар даже не пикнул, хотя опасность была. Днепропетровск был под прицелом путина и попадал в проект "новороссия"
sergei77    01.03.2019, 13:37
Оценка:  +5
sergei77
А вообще вся тройка лидеров кандидатов опасна для страны. И какое из этих трех видов говна хуже попробуй еще разберись...
Шкиряк_и_Зорян    01.03.2019, 13:35
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
"Без связей с РФ" - это она на кого намекает? Неужели на саму себя??? )
Коляка    01.03.2019, 13:27
Оценка:  +1
Коляка
Самый полезный политик в Украине и самый адекватный это Мураев.... У Зеленского нет политического опыта, а остальные себя за все годы показали... Что тут думать то?
ВосставшийИзБана    01.03.2019, 13:30
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Да господь с тобой!
Коляка    01.03.2019, 13:38
Оценка:  +3
Коляка
Не будь лохом, не позволяй себя разводить опять... Нет никаких европейских ценностей, это лапша на уши, а не ценности
atos    01.03.2019, 13:21
Оценка:  +7
atos
Да, да тётя Юля ты у нас зато вообще не опасная))))))
ВосставшийИзБана    01.03.2019, 13:12
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Уж кто б говорил.
Goga19041984    01.03.2019, 13:09
Оценка:  +9
Goga19041984
для страны опасны Педро и Педро в юбке.
Шкиряк_и_Зорян    01.03.2019, 13:36
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Что это там у Вас в руках, Гоги?
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