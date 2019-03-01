Луценко обещает вручить подозрения по хищениям в армии после выходных

Генпрокурор хочет проверить предприятие, которое обналичивало заработанные на армии деньги и не платило налогов.

Луценко рассказал, кому могут вручить подозрения по хищениям в армии EPA/UPG

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Генпрокурор Юрий Луценко на следующей неделе планирует предъявить подозрение “всем виновным“ в хищении в ВСУ. Об этом собщает УНН.

“Планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее, будет отвечать согласно действующему законодательству“, - сказал Луценко.

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Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов, уточнил генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи со скандалом о хищениях в оборонке было начато шесть уголовных производств.