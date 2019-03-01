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Луценко обещает вручить подозрения по хищениям в армии после выходных

Комментариев: 4
Генпрокурор хочет проверить предприятие, которое обналичивало заработанные на армии деньги и не платило налогов.
Луценко рассказал, кому могут вручить подозрения по хищениям в армии
Луценко рассказал, кому могут вручить подозрения по хищениям в армии
EPA/UPG

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Генпрокурор Юрий Луценко на следующей неделе планирует предъявить подозрение “всем виновным“ в хищении в ВСУ. Об этом собщает УНН.

“Планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее, будет отвечать согласно действующему законодательству“, - сказал Луценко.

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Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов, уточнил генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи со скандалом о хищениях в оборонке было начато шесть уголовных производств.

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Теги: Укроборонпром, хищения, армия, ГПУ, Луценко, ВСУ
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Комментариев (4)
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ЗаУкраину    01.03.2019, 14:26
Оценка:  0
ЗаУкраину
КагГтавый обещалкин.
ZE2019    01.03.2019, 13:57
Оценка:  +1
ZE2019
Нема довіри до жодного елемента злочинної влади!
dukeOd    01.03.2019, 13:57
Оценка:  +2
dukeOd
Молодец,Луцман..все виновные предупреждены
В понедельник можешь возмущаться куда же они делись..)
Хулиганка*    01.03.2019, 13:32
Оценка:  +3
Хулиганка*
дает время смотать из страны
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