Луценко обещает вручить подозрения по хищениям в армии после выходных
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Генпрокурор Юрий Луценко на следующей неделе планирует предъявить подозрение “всем виновным“ в хищении в ВСУ. Об этом собщает УНН.
“Планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее, будет отвечать согласно действующему законодательству“, - сказал Луценко.
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Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов, уточнил генпрокурор.
Напомним, ранее сообщалось, что в связи со скандалом о хищениях в оборонке было начато шесть уголовных производств.
В понедельник можешь возмущаться куда же они делись..)