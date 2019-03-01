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Лукашенко считает, что ракеты в Украине станут угрозой государственности

Комментариев: 4
Президент Беларуси высказался против размещения ракет малой и средней дальности в Украине.
Лукашенко высказал мнение о размещении ракет в Украине
Лукашенко высказал мнение о размещении ракет в Украине
EPA/UPG

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Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Украина не должна размещать на своей территории ракеты. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

“Сейчас начали размазывать проблему размещения ракет средней и малой дальности в Украине“, - отметил Лукашенко.

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“Никогда нельзя делать в этом направлении шаги, потому что это действительно может обернуться катастрофой для государственности Украины“, - уверен президент Беларуси.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности введения единой валюты с Россией.

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Теги: Лукашенко, ракеты, Украина, оружие, вооружение, Беларусь
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Комментариев (4)
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Kostos    01.03.2019, 14:07
Оценка:  +2
Kostos
Ахахахаха Президент Беларуси согласен на "общий рубль" с эмиссионным центром в Петербурге
Kostos    01.03.2019, 13:54
Оценка:  +3
Kostos
Утипутицьки.... А пациму, пля? Так пука хоцит?
Woodbrother    01.03.2019, 13:49
Оценка:  +2
Woodbrother
В Украине ракеты - это угроза, а в Белоруссии - это борьба за мир ? Белорусь сама имеет ракетный потенциал , плюс охотно предоставляет свою страну для размещения рассейского ракетного оружия, в том числе и ядерного.
Григорич    01.03.2019, 14:01
Оценка:  -4
Григорич
чё ты несешь дибилина ?
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