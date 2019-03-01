Лукашенко считает, что ракеты в Украине станут угрозой государственности

Президент Беларуси высказался против размещения ракет малой и средней дальности в Украине.

Лукашенко высказал мнение о размещении ракет в Украине EPA/UPG

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Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Украина не должна размещать на своей территории ракеты. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

“Сейчас начали размазывать проблему размещения ракет средней и малой дальности в Украине“, - отметил Лукашенко.

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“Никогда нельзя делать в этом направлении шаги, потому что это действительно может обернуться катастрофой для государственности Украины“, - уверен президент Беларуси.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности введения единой валюты с Россией.