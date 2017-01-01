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В Киеве активисты захватили зал горсовета

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Митингующие требуют остановить незаконное строительство и привлечь к ответственности виновных.
В Киеве активисты захватили зал горсовета
© facebook.com/kupr.melnychenko
Фото 1/10
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
  • Киевляне протестуют против незаконного строительства
В Киеве активисты захватили зал горсовета
Киевляне протестуют против незаконного строительства
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Киевляне, протестующие против застроек в пятницу, 1 марта, пикетировали здание Киеврады. Некоторым пикетчикам удалось прорваться в здание администрации.

Об этом сообщил активист Сергей Мельниченко на своей странице в Facebook.

“Друзья. Несколько сотен киевлян захватили колонный зал КГГА! Нам хотят заморочить голову заместителями. Мы требуем только Кличко“, - написал он и попросил о поддержке.

Активисты требуют привлечь к ответственности чиновников КГГА, которые по их мнению, покрывают незаконные застройки.

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“Любая незаконная застройка, любой захват земли, уничтожение парка, разрушение памятников и другие коррупционные сделки не могут состояться в Киеве без благословения Департамента градостроительства и архитектуры КГГА“, - передает издание Вести слова митингующих.

Активисты также заявляют, что установлено немало таких фактов и возбуждены соответствующие уголовные дела. Однако фигуранты, по их словам, продолжают работать в Департаменте и наживаться на уничтожении Киева.

Как сообщалось, в здании Николаевского горсовета в среду, 27 февраля, произошла драка между депутатом горсовета Владиславом Ентным и директором департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андреем Ермолаевым.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, протесты, КГГА, фото, застройка, активисты
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