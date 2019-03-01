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Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

Комментариев: 3
Мэр Львова отказался от участия в выборах президента.
Садовый снялся с выборов президента
Садовый снялся с выборов президента
EPA/UPG

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Мэр Львова Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов президента. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался на его странице в Facebook.

Политик снял свою кандидатуру в пользу лидера “Гражданской позиции“ Анатолия Гриценко. Таким образом, Гриценко объявили “единым кандидатом от оппозиции“.

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Таким образом, в рекордном бюллетене на выборах президента 31 марта останутся 43 кандидата.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ликвидировала один из двух избирательных участков в Конго.

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Теги: Гриценко, Садовый, выборы президента, оппозиция, кандидаты
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Комментариев (3)
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chytan    01.03.2019, 14:12
Оценка:  +1
chytan
А Грицько на чию користь зніметься ?!!!
fimatut    01.03.2019, 14:04
Оценка:  0
fimatut
Ой ты Доля моя Доля...........пролетела как Ворона.........
Николай510    01.03.2019, 13:47
Оценка:  +3
Николай510
почувствовал жареное!
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