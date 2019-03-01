Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

Мэр Львова отказался от участия в выборах президента.

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Мэр Львова Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов президента. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался на его странице в Facebook.

Политик снял свою кандидатуру в пользу лидера “Гражданской позиции“ Анатолия Гриценко. Таким образом, Гриценко объявили “единым кандидатом от оппозиции“.

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Таким образом, в рекордном бюллетене на выборах президента 31 марта останутся 43 кандидата.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ликвидировала один из двух избирательных участков в Конго.