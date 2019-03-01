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В Одессе пациентка скончалась из-за врачебной ошибки

Комментариев: 2
Прокуратура Одесской области расследует дело о врачебной ошибке, которая повлекла за собой смерть молодой женщины.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Прокуратура Одесской области подозревает нейрохирурга одной из городских больниц в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло за собой смерть пациентки. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Год назад, в марте 2018 года, на операционном столе под скальпелем 45-летнего доктора умерла молодая женщина. 36-летняя одесситка обратилась к врачу с жалобой.

Он начал подготовку к операции по удалению грыжи диска. Врач допустил ошибку - повредил кровеносные сосуды. Женщина скончалась от сильного кровотечения, которое было невозможно остановить.

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Прокуратура области вручила доктору подозрение в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.140 УК Украины.

Компетентные органы проверят деятельность доктора, а потом дело направят в суд. Родные погибшей женщины уверены, что если б не врачебная ошибка нейрохирурга, женщина была бы жива.

Напомним, декларации с врачами подписали более 26 млн украинцев. Более 26 миллионов украинцев уже подписали декларации со своим врачом, подсчитали в Министерстве здравоохранения.

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Теги: врачебная ошибка, смерть, прокуратура, Одесса
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Комментариев (2)
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Nomad27    01.03.2019, 14:21
Оценка:  0
Nomad27
Врачебная ошибка это когда на элементарных вещах люди становятся калеками и умирают,пьяные и неадекватные врачи которым все по болту, нужно различать, когда объективно старался но не смог, медицина 100% не может обеспечить благоприятного исхода,обращаясь к врачу мы понимаем риск но часто иначе никак
Nomad27    01.03.2019, 14:19
Оценка:  0
Nomad27
Пусть разбираются, одно дело когда хирург на элементарном равнении перегородки носа, рука соскочила и скальпель в мозг вогнал и пациент скончался, там он виновен без вариантов, операция же на позвоночнике более сложная, риск больше, если был трезв, искренне старался, не получилось, простить и понять
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