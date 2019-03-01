В Одессе пациентка скончалась из-за врачебной ошибки

Прокуратура Одесской области расследует дело о врачебной ошибке, которая повлекла за собой смерть молодой женщины.

Прокуратура Одесской области подозревает нейрохирурга одной из городских больниц в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло за собой смерть пациентки. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Год назад, в марте 2018 года, на операционном столе под скальпелем 45-летнего доктора умерла молодая женщина. 36-летняя одесситка обратилась к врачу с жалобой.

Он начал подготовку к операции по удалению грыжи диска. Врач допустил ошибку - повредил кровеносные сосуды. Женщина скончалась от сильного кровотечения, которое было невозможно остановить.

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Прокуратура области вручила доктору подозрение в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.140 УК Украины.

Компетентные органы проверят деятельность доктора, а потом дело направят в суд. Родные погибшей женщины уверены, что если б не врачебная ошибка нейрохирурга, женщина была бы жива.

Напомним, декларации с врачами подписали более 26 млн украинцев. Более 26 миллионов украинцев уже подписали декларации со своим врачом, подсчитали в Министерстве здравоохранения.