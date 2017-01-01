Рассмотрение закона о языке перенесли на полторы недели

Депутаты возьмутся за правки к языковому законопроекту во вторник 12 марта.

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Рассмотрение законопроекта про украинский язык перенесли на следующее пленарное заседание. Об этом во время пленарного заседания Рады заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба ВР.

Перед тем, как объявить перерыв в заседании Рады, Геращенко сообщила, что рассмотрение поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного начнется 12 марта.

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Таким образом, рассмотрение законопроекта №5670-д начнется на следующей пленарной неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае принятия языкового закона штрафы за его нарушение будут стартовать от 5100 грн.