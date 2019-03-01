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Климкин рассказал, как уладить украинско-польский конфликт

Комментариев: 2
Глава украинского МИДа уверен, что исторические противоречия между двумя странами нужно уладить демократическим способом.
Климкин призвал Польшу к диалогу
Климкин призвал Польшу к диалогу
EPA/UPG

В интервью для Польского радио глава украинского МИДа рассказал, что конфликты на исторической почве между Украиной и Польшей возникают очень часто. Здесь есть вина и украинцев, и поляков.

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По мнению дипломата, эксгумацию польских жертв в Украине нужно восстановить. Украина не препятствует тому, чтоб поляки могли поминать своих соотечественников, которые здесь похоронены.

Климкин напомнил, что украинская сторона достойно приняла поправки к закону об Институте национальной памяти касательно украинского национализма. Между тем, запрет эксгумации тел похороненных в Украине поляков был нормальной реакцией на снос памятника воинам УПА возле Перемышля.

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Украина готова к адекватному диалогу. Климкин акцентировал, что поляки не должны препятствовать восстановлению украинских памяток в Польше.

Напомним, после поминальных мероприятий в Гуте Пеняцкой украинские националисты требовали направить в Польшу ноту протеста. Поляки публично обвинили воинов УПА в массовых убийствах.

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Теги: Климкин, Украина, Польша, конфликт, нота протеста
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Комментариев (2)
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atos    01.03.2019, 15:29
Оценка:  0
atos
Закапать тебя и таких как ты клоунов и всё станет тихо и спокойно)))
Шкиряк_и_Зорян    01.03.2019, 14:51
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Ключевая фраза - "Здесь есть вина и украинцев, и поляков". Её нельзя говорить полякам. Поляк и украинец - братья по разуму. В них в равной степени содержится спесь, чванство и дурь. Два барана на узком мосту.
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