Климкин рассказал, как уладить украинско-польский конфликт

Глава украинского МИДа уверен, что исторические противоречия между двумя странами нужно уладить демократическим способом.

В интервью для Польского радио глава украинского МИДа рассказал, что конфликты на исторической почве между Украиной и Польшей возникают очень часто. Здесь есть вина и украинцев, и поляков.

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По мнению дипломата, эксгумацию польских жертв в Украине нужно восстановить. Украина не препятствует тому, чтоб поляки могли поминать своих соотечественников, которые здесь похоронены.

Климкин напомнил, что украинская сторона достойно приняла поправки к закону об Институте национальной памяти касательно украинского национализма. Между тем, запрет эксгумации тел похороненных в Украине поляков был нормальной реакцией на снос памятника воинам УПА возле Перемышля.

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Украина готова к адекватному диалогу. Климкин акцентировал, что поляки не должны препятствовать восстановлению украинских памяток в Польше.

Напомним, после поминальных мероприятий в Гуте Пеняцкой украинские националисты требовали направить в Польшу ноту протеста. Поляки публично обвинили воинов УПА в массовых убийствах.