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Суд в Гааге признал незаконность захвата активов "Нафтогаза" Россией

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Третейский суд признал, что Россия захватом активом НАК в Крыму нарушила соглашение о взаимной защите инвестиций.
Суд признал незаконность действий РФ, но размер ущерба не определил
Суд признал незаконность действий РФ, но размер ущерба не определил
EPA/UPG

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Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что РФ нарушила соглашение о взаимной защите инвестиций, экспроприировав активы НАК “Нафтогаз“ и ее дочерних предприятий в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба “Нафтогаза“.

Ведомство уточнило, что Международный трибунал принял решение в пользу “Нафтогаза“, и постановил, что РФ отвечает за незаконный захват активов НАК в Крыму.

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“Это очень важная победа, которая позволит привлечь агрессора к ответственности. Стоимость захвата Крыма для России будет постоянно расти благодаря действиям международного сообщества и Украины“, заверил глава правления “Нафтогаза“ Андрей Коболев. 

При этом суд не определил сумму убытков “Нафтогаза“. Размер убытков будет установлен на следующем этапе процесса. Эксперты Нафтогаза оценивают стоимость экспроприированных в Крыму активов минимум в $5 млрд.

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Напомним, ранее были названы самые высокие за зарплаты в Кабмине и Верховной Раде.

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Теги: Нафтогаз, Украина, Крым, оккупация, РФ, Гаага, суд
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Комментариев (2)
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БА3395    01.03.2019, 14:41
Оценка:  -5
БА3395
Коболев получит еще одну премию!
colavova    01.03.2019, 15:06
Оценка:  +1
colavova
а казна - 5 млрд. баксов
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