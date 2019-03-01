Суд в Гааге признал незаконность захвата активов "Нафтогаза" Россией

Третейский суд признал, что Россия захватом активом НАК в Крыму нарушила соглашение о взаимной защите инвестиций.

Суд признал незаконность действий РФ, но размер ущерба не определил EPA/UPG

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Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что РФ нарушила соглашение о взаимной защите инвестиций, экспроприировав активы НАК “Нафтогаз“ и ее дочерних предприятий в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба “Нафтогаза“.

Ведомство уточнило, что Международный трибунал принял решение в пользу “Нафтогаза“, и постановил, что РФ отвечает за незаконный захват активов НАК в Крыму.

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“Это очень важная победа, которая позволит привлечь агрессора к ответственности. Стоимость захвата Крыма для России будет постоянно расти благодаря действиям международного сообщества и Украины“, заверил глава правления “Нафтогаза“ Андрей Коболев.

При этом суд не определил сумму убытков “Нафтогаза“. Размер убытков будет установлен на следующем этапе процесса. Эксперты Нафтогаза оценивают стоимость экспроприированных в Крыму активов минимум в $5 млрд.

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Напомним, ранее были названы самые высокие за зарплаты в Кабмине и Верховной Раде.