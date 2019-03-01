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Нацгвардейцы сбили российский беспилотник Элерон

Комментариев: 7
Трофей взяли на светлодарском направлении.
Нацгвардейцы сбили российский беспилотник Элерон
© facebook.com/pressjfo.news
Фото 1/4
  • БПЛА был сбит на высоте 150 метров
  • БПЛА был сбит на высоте 150 метров
  • БПЛА был сбит на высоте 150 метров
  • БПЛА был сбит на высоте 150 метров
Нацгвардейцы сбили российский беспилотник Элерон
БПЛА был сбит на высоте 150 метров
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Военнослужащие Национальной гвардии Украины на светлодарском направлении в зоне операции объединенных сил сбили российский беспилотный летательный аппарат типа Элерон.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

“Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения “Азов“ Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику со штатного стрелкового оружия“, - говорится в сообщении штаба.

БПЛА был сбит в 7:43 пятницы на высоте 150 метров.

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“Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений. Как выяснилось, БПЛА, сбитый гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа “Элерон“, - сказано в сообщении.

Сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.

Как сообщалось 25 января, бойцы ВСУ захватили у боевиков российский БПЛА.

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Теги: Донбасс, беспилотник, БПЛА
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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    01.03.2019, 14:53
Оценка:  0
Колишній-східняк
Когда-то школьником слегка занимался авиамоделированием. Элерон - это элемент крыла?
WTF2wtf    01.03.2019, 14:55
Оценка:  +3
WTF2wtf
Зачем тогда такие вопросы задаешь?
Закрылками их еще называют в простонародии ...
А в данном случае это название серии российских легких БПЛА.
Колишній-східняк    01.03.2019, 15:15
Оценка:  0
Колишній-східняк
Смутно помню что-то... Решил уточнить. Спасибо за подсказку.
WTF2wtf    01.03.2019, 14:53
Оценка:  +9
WTF2wtf
Да не может быть?
Российские оккупанты вдруг используют на Донбассе российскую технику и вооружения?
Как неожи данно ...
VSHIVANKA    01.03.2019, 15:11
Оценка:  -9
VSHIVANKA
А КАКУЮ ТЕХНИКУ ИСПОЛЬЗУЮТ УКРОПНЫЕ КАРАТЕЛИ ПРОТИВ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА ?
НЕУЖЕЛИ СВОЮ , УКРОПНУЮ ?!
WTF2wtf    01.03.2019, 15:14
Оценка:  +7
WTF2wtf
Украина америкосовскими авианосцами бомбит ваш Воронеж?????
Дебильный бот ...
WTF2wtf    01.03.2019, 15:15
Оценка:  +6
WTF2wtf
Или украинские "каратели" авиацией и градами ровняли Грозный с землей???
Дебилоиды ...
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