Нацгвардейцы сбили российский беспилотник Элерон

Трофей взяли на светлодарском направлении.

БПЛА был сбит на высоте 150 метров

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Военнослужащие Национальной гвардии Украины на светлодарском направлении в зоне операции объединенных сил сбили российский беспилотный летательный аппарат типа Элерон.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

“Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения “Азов“ Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику со штатного стрелкового оружия“, - говорится в сообщении штаба.

БПЛА был сбит в 7:43 пятницы на высоте 150 метров.

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“Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений. Как выяснилось, БПЛА, сбитый гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа “Элерон“, - сказано в сообщении.

Сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.

Как сообщалось 25 января, бойцы ВСУ захватили у боевиков российский БПЛА.