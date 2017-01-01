Суд отказал адвокатам Мангера в отводе коллегии судей

Суд принял к сведение заявление защиты, но не признал нарушения, о которых ходатайствовали адвокаты.

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Киевский апелляционный суд Киева не удовлетворил заявление об отводе коллегии судей и председательствующего судьи по делу о подозрении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом пишет РБК-Украина.

Судьи находились в совещательной комнате около 40 минут. В итоге суд принял заявление стороны защиты об отводе председательствующему судье и составу коллегии судей и решил его оставить без удовлетворения.

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По словам судьи, ссылка адвокатов на нарушение процесса перераспределения не нашла подтверждения.

Кроме того, суд объявил технический перерыв до 15.00, давая таким образом время стороне защиты для ознакомления с материалами.

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Напомним, ранее сообщалось, что суд продлил досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до июля.