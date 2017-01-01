Экс-глава студенческого самоуправления украл более 2 млн гривен
Киевской местной прокуратурой №9 утверждены и направлены в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Всеукраинской молодежной общественной организации Украинская ассоциация студенческого самоуправления.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Читай также: МОЗ просит полицию и ГПУ расследовать "ряд преступлений" Амосовой
В период 2013-2016 годов председатель общественной организации, имея право первой подписи на финансовых документах Украинской ассоциации студенческого самоуправления, подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в мероприятиях и на основании этого заявления получил средства в сумме более 1,2 млн. гривен.
Допрошенные в ходе следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились.
Кроме того, председатель общественной организации подавал платежные поручения в банк, на основании которых с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 830 тыс.грн.
Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Читай также: В Киеве мошенники завладели недвижимостью пенсионера-ученого на 2 млн грн
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Как сообщалось в феврале 2017, бухгалтеры КГГА украли у студентов почти 900 тысяч гривен.