Экс-глава студенческого самоуправления украл более 2 млн гривен

Подозреваемый в хищениях представитель молодежной общественной организации предстанет перед судом.

Киевской местной прокуратурой №9 утверждены и направлены в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Всеукраинской молодежной общественной организации Украинская ассоциация студенческого самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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В период 2013-2016 годов председатель общественной организации, имея право первой подписи на финансовых документах Украинской ассоциации студенческого самоуправления, подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в мероприятиях и на основании этого заявления получил средства в сумме более 1,2 млн. гривен.

Допрошенные в ходе следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились.

Кроме того, председатель общественной организации подавал платежные поручения в банк, на основании которых с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 830 тыс.грн.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщалось в феврале 2017, бухгалтеры КГГА украли у студентов почти 900 тысяч гривен.