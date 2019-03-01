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Лукашенко поделился мнением о том, кто станет новым президентом Украины

Комментариев: 7
Президент Беларуси считает, что в президентской гонке в Украине выиграет Петр Порошенко.
Лукашенко сделал ставку на Порошенко
Лукашенко сделал ставку на Порошенко
EPA/UPG

Александр Лукашенко считает, что выборы 2019 выиграет действующий украинский президент Петр Порошенко. Об этом пишет издание TUT.BY.

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Гарант Беларуси сравнил текущую ситуацию в Украине с событиями в его стране, когда он баллотировался на главный пост страны.

Ситуация с Зеленским похожа на ситуацию в Беларуси в середине 90-х. Но президентом будет Порошенко, - резюмировал Лукашенко.

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Белорусский гарант не исключает, что украинцы будут выбирать себе президента со второй попытки. Лукашенко спрогнозировал, что во втором туре Порошенко встретится с Зеленским, но все равно он выиграет. За Порошенко во втором туре проголосуют те, кто не поддержал Зеленского в первом туре президентской гонки.

Напомним, Александр Лукашенко выступил против размещения ракет на территории Украины. По его мнению, это грозит потерей независимости для страны.

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Теги: Лукашенко, Порошенко, президент, ставка
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Комментариев (7)
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СухарьОК    01.03.2019, 15:30
Оценка:  0
СухарьОК
Ты что сплюнь......Ты упал в моих глазах.
WTF2wtf    01.03.2019, 15:29
Оценка:  +1
WTF2wtf
А ставок не делает?
Вдруг Зелю выберут?
VSHIVANKA    01.03.2019, 15:20
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ПУТИН РЕШИЛ , ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОРОСЯТКО . ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ КОНЯ НА ПЕРЕПРАВЕ , ЕСЛИ У НЫНЕШНЕГО НЕПЛОХО ПОЛУЧАЕТСЯ УНИЧТОЖАТЬ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ?! А ТО ПРИДЕТ КАКОЙ-ТО НОВЫЙ УМНИК , НАЧНЁТ РЕФОРМЫ УСТРАИВАТЬ , ДА ЕЩЁ НЕ ДАЙ БОГ МИРИТЬСЯ С РОССИЕЙ ПОЛЕЗЕТ .... НЕТ , ТОЛЬКО ПЕТРУШКА ....)))
WTF2Wrf    01.03.2019, 15:25
Оценка:  +3
WTF2Wrf
Путин продолжит чморить оккупированный Донбасс???
Там все наааамного хуже теперь, чем на подконтрольной Украине территории, но єто запрещенная для российских ботов тема?
Колишній-східняк    01.03.2019, 15:18
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Только украинцы действительно его изберут...
VSHIVANKA    01.03.2019, 15:21
Оценка:  -8
VSHIVANKA
ТЫ ЧТО О СЕБЕ ВОЗОМНИЛ ХОЛОП ?!
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !!!
КОГО ПУТИН НАЗНАЧИТ , ТОТ И БУДЕТ !
ИЛИ ТЫ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ УМНЕЕ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ?!
WTF2Wrf    01.03.2019, 15:26
Оценка:  +3
WTF2Wrf
Путин миллионы местных Донбасса обосрал и в "стойло", как бесправных рабов россии?
Оккупанты, хуле ...
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