Лукашенко поделился мнением о том, кто станет новым президентом Украины
Александр Лукашенко считает, что выборы 2019 выиграет действующий украинский президент Петр Порошенко. Об этом пишет издание TUT.BY.
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Гарант Беларуси сравнил текущую ситуацию в Украине с событиями в его стране, когда он баллотировался на главный пост страны.
Ситуация с Зеленским похожа на ситуацию в Беларуси в середине 90-х. Но президентом будет Порошенко, - резюмировал Лукашенко.
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Белорусский гарант не исключает, что украинцы будут выбирать себе президента со второй попытки. Лукашенко спрогнозировал, что во втором туре Порошенко встретится с Зеленским, но все равно он выиграет. За Порошенко во втором туре проголосуют те, кто не поддержал Зеленского в первом туре президентской гонки.
Напомним, Александр Лукашенко выступил против размещения ракет на территории Украины. По его мнению, это грозит потерей независимости для страны.
Вдруг Зелю выберут?
Там все наааамного хуже теперь, чем на подконтрольной Украине территории, но єто запрещенная для российских ботов тема?
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !!!
КОГО ПУТИН НАЗНАЧИТ , ТОТ И БУДЕТ !
ИЛИ ТЫ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ УМНЕЕ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ?!
Оккупанты, хуле ...