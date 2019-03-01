Лукашенко поделился мнением о том, кто станет новым президентом Украины

Президент Беларуси считает, что в президентской гонке в Украине выиграет Петр Порошенко.

Александр Лукашенко считает, что выборы 2019 выиграет действующий украинский президент Петр Порошенко. Об этом пишет издание TUT.BY.

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Гарант Беларуси сравнил текущую ситуацию в Украине с событиями в его стране, когда он баллотировался на главный пост страны.

Ситуация с Зеленским похожа на ситуацию в Беларуси в середине 90-х. Но президентом будет Порошенко, - резюмировал Лукашенко.

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Белорусский гарант не исключает, что украинцы будут выбирать себе президента со второй попытки. Лукашенко спрогнозировал, что во втором туре Порошенко встретится с Зеленским, но все равно он выиграет. За Порошенко во втором туре проголосуют те, кто не поддержал Зеленского в первом туре президентской гонки.

Напомним, Александр Лукашенко выступил против размещения ракет на территории Украины. По его мнению, это грозит потерей независимости для страны.