Американский беспилотник снова мониторит ситуацию над Донбассом
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Разведывательный беспилотный разведывательный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk проводит мониторинговый полет над оккупированной частью Донбасса. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Беспилотник, который начал полет в 9:00, принадлежит ВВС США и базируется на авиабазе, расположенной на острове Сигонела в Италии. Оттуда БПЛА взлетел в 4:00.
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Около 7 утра после перелета через территорию Греции, Болгарии и Румынии он вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области.
По состоянию на сейчас беспилотник продолжает выполнять задачи в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.
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Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский беспилотник надо Донбассом.