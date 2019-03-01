Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самолет, который летел из Турции в Москву, совершил посадку в Одессе

Комментариев: 1
Лайнер турецких авиалиний совершил экстренную посадку в одесском аэропорту. Появились подробности.
Эксперты осмотрели самолет
Эксперты осмотрели самолет
EPA/UPG

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Стамбула в Москву, попросил осуществить экстренную посадку в аэропорту Одессы. Об этом пишет Думская.

Читай также: Глава МИД ФРГ застрял в Мали из-за поломки самолета

В момент посадки на борту авиалайнера находилось 122 пассажира. К счастью, самолет благополучно приземлился и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Причиной вынужденной посадки стало то, что пилоты заметили низкое давление масла в системе. Эта проблема могла бы закончится плачевно, поэтому лайнер снизился над Одессой и попросил разрешения на посадку.

Читай также: Застреленный захватчик лайнера в Бангладеш угрожал игрушечным оружием

Самолет благополучно приземлился. Авиакомпания прислала в Одессу резервный лайнер, на борту которого пассажиры отправились в Москву.

Напомним, В Бангладеш пытались захватить самолет со 140 пассажирами. Мужчина, подозреваемый в попытке штурма кабины пилотов, арестован силами безопасности.

Поделись:
Теги: самолет, посадка, лайнер, поломка, Одесса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    01.03.2019, 15:41
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Всех россиян немедленно арестовать и судить за незаконное пересечение границы. Как украинских моряков.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь