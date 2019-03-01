Самолет, который летел из Турции в Москву, совершил посадку в Одессе

Лайнер турецких авиалиний совершил экстренную посадку в одесском аэропорту. Появились подробности.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Стамбула в Москву, попросил осуществить экстренную посадку в аэропорту Одессы. Об этом пишет Думская.

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В момент посадки на борту авиалайнера находилось 122 пассажира. К счастью, самолет благополучно приземлился и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Причиной вынужденной посадки стало то, что пилоты заметили низкое давление масла в системе. Эта проблема могла бы закончится плачевно, поэтому лайнер снизился над Одессой и попросил разрешения на посадку.

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Самолет благополучно приземлился. Авиакомпания прислала в Одессу резервный лайнер, на борту которого пассажиры отправились в Москву.

Напомним, В Бангладеш пытались захватить самолет со 140 пассажирами. Мужчина, подозреваемый в попытке штурма кабины пилотов, арестован силами безопасности.