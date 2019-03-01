Адвокат выяснила, как живется Сенцову в казарме на 50 человек

Политзаключенный чувствует себя нормально, половину дня он занимается спортом и творчеством.

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Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова 1 марта посетила в колонии в Лабытнанги адвокат Ольга Динзе. Об этом она сообщила Крым.Реалии.

По словам защитницы, политзаключенный чувствует себя нормально. “На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом“, - отметила Динзе.

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“Время он уделяет себе и творчеству. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством“, - добавила адвокат.

“Каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется“, - говорит Динзе. Сейчас Сенцов находится в общей казарме на 50-60 человек.

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Напомним, ранее сообщалось, что Олег Сенцов, находясь в колонии, закончил писать новый роман.