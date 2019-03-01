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В первый день весны Запорожье накрыло градом

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Ближайшие выходные в Украине также обещают прохладными.
В первый день весны Запорожье накрыло градом
© inform.zp.ua.
Фото 1/3
  • Температура в городе была плюсовая
  • Температура в городе была плюсовая
  • Температура в городе была плюсовая
В первый день весны Запорожье накрыло градом
Температура в городе была плюсовая
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В Запорожье в первый день весны выпал снег с градом.

Об этом сообщает местное издание inform.zp.ua.

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Уточняется, что Запорожье оказалось во власти стихии, осадки были в виде ледяных крупинок. Град прошелся по всем районам города. При этом температура воздуха была плюсовая, поэтому выпавший град сразу же таял.

Подобное метеорологическое явление уже наблюдалось в Запорожье несколько дней назад.

Напомним, несмотря на наступление календарной весны, синоптики прогнозировали, что ближайшие выходные в Украине будут прохладными. Потепление начнется 4 марта.

Как сообщалось 31 января, в Европе зафиксировано рекордное загрязнение воздуха.

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Теги: град, погода, весна, Запорожье
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