В первый день весны Запорожье накрыло градом
Ближайшие выходные в Украине также обещают прохладными.
В первый день весны Запорожье накрыло градом
© inform.zp.ua.
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В первый день весны Запорожье накрыло градом
Температура в городе была плюсовая
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В Запорожье в первый день весны выпал снег с градом.
Об этом сообщает местное издание inform.zp.ua.
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Уточняется, что Запорожье оказалось во власти стихии, осадки были в виде ледяных крупинок. Град прошелся по всем районам города. При этом температура воздуха была плюсовая, поэтому выпавший град сразу же таял.
Подобное метеорологическое явление уже наблюдалось в Запорожье несколько дней назад.
Напомним, несмотря на наступление календарной весны, синоптики прогнозировали, что ближайшие выходные в Украине будут прохладными. Потепление начнется 4 марта.
Как сообщалось 31 января, в Европе зафиксировано рекордное загрязнение воздуха.