Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гнап тоже грозится сняться с выборов в пользу Гриценко

Комментариев: 1
Окончательно решение в субботу примет съезд партии, которая выдвинула журналиста кандидатом в президенты.
Гнап тоже планирует снять свою кандидатуру с выборов президента
Гнап тоже планирует снять свою кандидатуру с выборов президента
facebook.com/gnap.ua

Читай также: Закон о запрете российских наблюдателей на выборах вступил в силу

Кандидат в президенты от “Силы людей“ Дмитрий Гнап заявил, что также готов сняться с выборов президента в пользу единого кандидата от оппозиции Анатолия Гриценко. Об этом кандидат сообщил на своей странице в Facebook.

При этом Гнап уточнил, что окончательное решение о его отказе участвовать в выборах примет съезд партии “Сила людей“, который пройдет в субботу.

Читай также: СБУ предотвратила масштабную кибератаку на сайт ЦИК

На съезд также пришлашен Анатолий Гриценко в качестве единого кандидата от оппозиции, отметил журналист.

По словам кандидата в президенты, “судьба страны важнее личных политических планов“.

В случае отказа от выборов еще одного человека кандидатов в предвыборном списке останется 42 из 44. 

Читай также: “Сумы - это Россия“: СБУ обнаружила попытку вмешаться в выборы из Москвы

Напомним, ранее о решении снять свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Поделись:
Теги: выборы президента, Садоый, Гриценко, Гнап, кандидаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    01.03.2019, 16:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну и зря. У Гриценко нет никаких перспектив. Это статист.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь