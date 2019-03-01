Гнап тоже грозится сняться с выборов в пользу Гриценко

Окончательно решение в субботу примет съезд партии, которая выдвинула журналиста кандидатом в президенты.

Гнап тоже планирует снять свою кандидатуру с выборов президента facebook.com/gnap.ua

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Кандидат в президенты от “Силы людей“ Дмитрий Гнап заявил, что также готов сняться с выборов президента в пользу единого кандидата от оппозиции Анатолия Гриценко. Об этом кандидат сообщил на своей странице в Facebook.

При этом Гнап уточнил, что окончательное решение о его отказе участвовать в выборах примет съезд партии “Сила людей“, который пройдет в субботу.

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На съезд также пришлашен Анатолий Гриценко в качестве единого кандидата от оппозиции, отметил журналист.

По словам кандидата в президенты, “судьба страны важнее личных политических планов“.

В случае отказа от выборов еще одного человека кандидатов в предвыборном списке останется 42 из 44.

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Напомним, ранее о решении снять свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко сообщил мэр Львова Андрей Садовый.