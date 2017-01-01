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НАПК заявило о нарушениях в декларации кандидата в президенты

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В НАПК заявили, что лидер партии НАШІ и один из кандидатов в президенты Евгений Мураев подал недостоверную декларацию.
Сам Мураев пока не комментирует ситуацию
Сам Мураев пока не комментирует ситуацию
facebook.com/yevgeniy.murayev

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило ошибки в декларации известного политика и одного из участников президентской гонки Евгения Мураева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Эксперты НАПК обнаружили, что Мураев задекларировал корпоративные права в одном из хозяйственных обществ. При этом кандидат на главную должность в стране указал недостоверную сумму своего уставного капитала в этом обществе.

Сумма уставного капитала, которую указал Евгений Мураев на самом деле ниже настоящей на 950 853 гривен.

Также эксперты НАПК выяснили, что Мураев указал недостоверную информацию касательно финансовых обязательств в этом обществе.

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НАПК направило материалы по поводу нарушений со стороны Мураева в НАБУ.

Напомним, в декларациях чиновников выявили недостоверные данные на 8,6 млрд. Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало результаты проверок деклараций чиновников за два года.

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Теги: НАПК, Евгений Мураев, кандидат, недостоверные данные, декларации
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