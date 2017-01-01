НАПК заявило о нарушениях в декларации кандидата в президенты

В НАПК заявили, что лидер партии НАШІ и один из кандидатов в президенты Евгений Мураев подал недостоверную декларацию.

Сам Мураев пока не комментирует ситуацию facebook.com/yevgeniy.murayev

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило ошибки в декларации известного политика и одного из участников президентской гонки Евгения Мураева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Читай также: Тимошенко объяснила, как финансируется Батькивщина

Эксперты НАПК обнаружили, что Мураев задекларировал корпоративные права в одном из хозяйственных обществ. При этом кандидат на главную должность в стране указал недостоверную сумму своего уставного капитала в этом обществе.

Сумма уставного капитала, которую указал Евгений Мураев на самом деле ниже настоящей на 950 853 гривен.

Также эксперты НАПК выяснили, что Мураев указал недостоверную информацию касательно финансовых обязательств в этом обществе.

Читай также: Аппарат Антикоррупционного суда возглавил скандальный экс-прокурор

НАПК направило материалы по поводу нарушений со стороны Мураева в НАБУ.

Напомним, в декларациях чиновников выявили недостоверные данные на 8,6 млрд. Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало результаты проверок деклараций чиновников за два года.