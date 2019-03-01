В Николаеве студент на вручении дипломов заявил, что свой он купил за $350

Парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В Николаевском Черноморском национальном университете (ЧНУ) им. Петра Могилы в пятницу, 1 марта, во время вручения дипломов студент заявил, что свой он купил за 350 долларов.

Об этом сообщают Новости-N.

Отмечается, что, по информации очевидцев, парень находился в состоянии алкогольного опьянения. На записи видно, что молодой человек продолжил говорить до тех пор, пока его не выгнали из актового зала. После признания парня сначала столкнули со сцены, а потом выгнали из зала.

По информации издания, парень разорвал купленный диплом.

Как сообщалось 8 февраля, ВУЗ в Кропивницком пытается отчислить 850 студентов-иностранцев.