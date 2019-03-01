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В Николаеве студент на вручении дипломов заявил, что свой он купил за $350

Комментариев: 2
Парень находился в состоянии алкогольного опьянения.
В николаевской "могилянке" на вручении дипломов произошел конфуз
В николаевской "могилянке" на вручении дипломов произошел конфуз
Скриншот из видео

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В Николаевском Черноморском национальном университете (ЧНУ) им. Петра Могилы в пятницу, 1 марта, во время вручения дипломов студент заявил, что свой он купил за 350 долларов.

Об этом сообщают Новости-N.

Отмечается, что, по информации очевидцев, парень находился в состоянии алкогольного опьянения. На записи видно, что молодой человек продолжил говорить до тех пор, пока его не выгнали из актового зала. После признания парня сначала столкнули со сцены, а потом выгнали из зала.

По информации издания, парень разорвал купленный диплом.

Как сообщалось 8 февраля, ВУЗ в Кропивницком пытается отчислить 850 студентов-иностранцев.

 

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Теги: студент, диплом. ВУЗ, коррупция, Николаев
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Комментариев (2)
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Катилин    01.03.2019, 16:55
Оценка:  +2
Катилин
За 350 баксов он сейчас симестр в ПТУ не купит, а не то что диплом)) Короче разводняк - расходимся)
Катилин    01.03.2019, 16:54
Оценка:  +2
Катилин
Хочу понять логику этого будущего необразованного, как положено, активиста, - зачем он сливает инфу про "свой диплом" который он "купил за 350$", какой в этом смысл? Ну лично для него? Совесть взыграла?=)
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