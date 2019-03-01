Рабинович: Выбирая старую власть, мы обрекаем себя на нищету и слабую экономику

Выбирая старую власть, мы обрекаем себя на нищету, войну и слабую экономику, которая не выдержит еще пять лет такого правления. Такое заявление в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" сделал народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Не может такого быть, чтобы в тени находилось 90% экономики. Нет такого в мире правительства, которое не смогло бы назвать ни одной приоритетной области. Поэтому нужно понимать, что, голосуя за старую власть, мы обрекаем страну на дальнейшие войну и нищету", – считает парламентарий.

По его словам, нынешняя власть выстроила экономику не на производстве и промышленности, а на внешних займах, долгах и субсидиях.

"Что в нашей стране при нынешней власти расцвело? Давайте посмотрим на улицу. Кругом открываются ломбарды, микрокредитные фирмы, которые высасывают из людей последнее. На каждом углу сияют "наливайки", "разливайки" и "лотереи". Это не я придумал. Это то, что сегодня происходит в стране. За последние 10 лет, вместо экономического прорыва, о котором нам рассказывают каждые 2 часа по телевизору, власть построила экономику на долгах, на субсидиях, на деньгах, заработанных гастарбайтерами, без единой успешно развивающейся отрасли экономики. Ну так не может быть", – возмутился народный депутат.

Как отметил глава "Оппозиционной платформы – За життя", без фундаментальных изменений экономику Украины ждет коллапс, и до следующих выборов она просто не доживет.

"Мы на этих выборах можем разменять себя и свое будущее на 300 гривен. У Украины, конечно, есть запас прочности, это великая страна, но этот запас не безграничен. Поэтому следующих пять лет под этой властью мы не выдержим. Следующие пять лет политики "горлопанства", криков и лозунгов не выдержит никакая экономика. Страна упадет в такую бездну, в которой даже наша сегодняшняя ситуация будет казаться положительной. Поэтому нам, хотим мы того или не хотим, нужно выбирать новую систему управления и новую власть!" – подытожил Вадим Рабинович.