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Лукашенко "благодарен Путину" за отсутствие вопросов о статусе Крыма

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Президент Беларуси считает, что высказыванием им позиции о статусе Крыма ничего не изменит.
Лукашенко рад, что ему не приходится делать заявлений о Крыме
Лукашенко рад, что ему не приходится делать заявлений о Крыме
EPA/UPG

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным признание Крыма. Об этом пишет белорусский Интерфакс.

“Нет, таких тем не проскальзывало“, - заявил Лукашенко. Он также добавил в связи с вопросом о статусе Крыма: “Благодарен Путину за его понимание моего положения“.

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“Что будет, если я заявлю, что “Крым наш“, или Крым российский? Это ничего не изменит“, - подчеркнул Лукашенко.

При этом политик напомнил, что еще в первый год начала конфликта в Украине высказывался на эту тему. Ранее Лукашенко действительно называл Крым “де факто российским“.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что размещение ракет в Украине станет грозой ее государственности.

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Теги: Лукашенко, Украина, Крым, Путин, РФ
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Комментариев (1)
ТТ69    01.03.2019, 17:23
Оценка:  +2
ТТ69
Letohradek фас......
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