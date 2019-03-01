Юрий Бойко: Страна не выдержит еще одну пятилетку реформ от нынешней власти

Падение социальных стандартов, разрушенная система здравоохранения, пенсии и зарплаты, которые не соответствуют реальному прожиточному минимуму – результат 5 лет работы и бутафорских реформ действующей власти. Реформы должны идти на пользу людям, а не вгонять их в тотальную нищету. Об этом журналистам заявил народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко в пятницу, 1 марта.

По словам политика, за 5 лет нынешнее правительство провело ряд псевдореформ, которые нисколько не улучшили жизнь украинцев, а только усугубили финансовое положение людей и страны в целом. В числе основных промахов действующей власти Юрий Бойко назвал реформу здравоохранения, которая, по его мнению, почти уничтожила государственную медицину.

"Итоги медицинской реформы оказались совершенно провальными. Население не может подписать декларации, врачи массово увольняются, а больницы в небольших городах и селах оказались под угрозой закрытия. Из-за безответственных решений нынешнего правительства долг по зарплате перед украинскими медиками сейчас составляет около 1,5 миллиардов гривен, десятки тысяч врачей и медсестер выехали на работу за границу, а расходы на госпитализацию выросли почти в два раза по сравнению с 2017-м годом: с 2469 грн. до 4813 грн. После выборов мы внедрим эффективную систему медицинского страхования и обеспечим украинцев доступным и качественным медобслуживанием", – прокомментировал Юрий Бойко.

Также основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ раскритиковал нынешнюю пенсионную реформу, назвав её – грабительской.

"Пять лет власть обманывает народ и своих “международных партнеров”. На публику они отчитываются о высоких достижениях, а по факту – люди с каждым месяцем становятся беднее. На сегодняшний день два из пяти украинских пенсионеров живут за чертой абсолютной бедности, недополучая заслуженные выплаты. Это власть называет пенсионной реформой, но на самом деле – это пенсионный геноцид. Примерно такая же ситуация происходит сейчас с минимальными зарплатами. Псевдореформы власти оказались умышленным злом в яркой упаковке. Все это доказывает, что уходящий режим нацелен выдавать лишь красивые телекартинки вместо реальных дел, улучшающих жизнь людей. После выборов мы начнем менять все это на деле, а не на словах", – заявил Юрий Бойко.

Отметим, в прошлом году Юрий Бойко подал на рассмотрение Парламента законопроект №9146, цель которого – внести изменения в Налоговый кодекс Украины, чтобы снизить стоимость лекарств для населения. Также Юрий Бойко был инициатором проекта постановления №9143, которым предусмотрено проведение перерасчета всех пенсий и увеличение их до уровня реального прожиточного минимума.