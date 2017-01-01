Парубий отправил Порошенко закон о допуске иностранных войск в Украину

В Украине в 2019 году проведут пять крупных международных учений с британцами, американцами и румынами.

Парубий подписал закон о допуске иностранных вооруженных сил на учения в Украину facebook.com/andriy.parubiy в

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Спикер Андрей Парубий подписал законопроект о допуске вооруженных сил иностранных государств в Украину в 2019 году. Закон, согласно его статусу на сайте ВР, направлен на подпись президенту.

Законопроект №10067 предусматривает допуск иностранных военных в Украину для участия в пяти международных учениях.

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Это украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2019", украинско-американские учения "Си Бриз - 2019", украинско-румынские учения "Риверайн - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские учения "Вориер Вотчер - 2019".

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На финансирование расходов, связанных с проведением вышеуказанных учений, из госбюджета выделят 40,22 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла решение о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины в 2019 году.