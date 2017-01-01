В "ЛНР" заявили о "трудоустройстве" студентов - СМИ

Самопровозглашенная республика заявила о "защите и поддержке молодых специалистов".

"Власти" самопровозглашенной "Луганской народной республики" будут помогать с трудоустройством выпускникам местных вузов, в том числе тем, которые приехали из подконтрольных Украине территорий. Об этом заявил "глава ЛНР" Леонид Пасечник на встрече со студентами Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, которая прошла в рамках празднования 98-й годовщины со дня образования вуза, пишет ТАСС.

"Мы не делим студентов на какие-то категории. Поэтому на сегодняшний день в республике работают программы, направленные на защиту и поддержку молодых специалистов, есть программы, которые заработают буквально в ближайшее время, и вы можете абсолютно спокойно стать участниками этих программ, как и все остальные студенты, на абсолютно равных правах", - сообщил он.

По словам Пасечника, в "республике" уже принят порядок по поддержке молодых специалистов, которые останутся работать на ее территории.

"Для таких молодых специалистов нами предусмотрены дополнительные выплаты. Для иногородних, помимо дополнительных выплат, еще будет предоставляться комната в общежитии, или будет предоставляться возможность съема жилья с дальнейшей компенсацией. Мы будем дальше работать в этом направлении. Мы будем выделять особые категории выпускников, особые категории молодых специалистов, которые будут иметь возможность получить какие-то дополнительные льготы", - добавил Пасечник.