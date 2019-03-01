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Порошенко поручил Омеляну заняться аэропортом в Мариуполе

Комментариев: 7
Кроме того, в город могут пустить и "Интерсити" - если переговоры с ЕС пройдут удачно.
Порошенко поручил изучить вопрос о постройке аэропорта в Мариуполе
Порошенко поручил изучить вопрос о постройке аэропорта в Мариуполе
УНИАН

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Президент Украины Петр Порошенко поручил проработать вопрос запуска аэропорта "Мариуполь". Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Генштаба Виктору Муженко, министру обороны Степану Полтораку и главе ОГА Александру Куцю проработать вопрос запуска аэропорта.

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В случае удачных переговоров с Европейским союзом в Мариуполе также может появиться поезд "Интерсити", заверил Порошенко.

"Если нам удастся эффективно провести переговоры с ЕС, сделать обновления и электризацию железнодорожной полосы, мы запустим в Мариуполь и "Интерсити", - пояснил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что спикер Андрей Парубий подписал законопроект о допуске иностранных вооруженных сил в Украину в 2019 году.

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Теги: Порошенко, аэропорт, Мариуполь, Интерсити
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Комментариев (7)
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Boхеrоgas    01.03.2019, 18:15
Оценка:  -3
Boхеrоgas
Голосую за Порошенко! Пукину болт в дупу!))
WTF2wtf    01.03.2019, 18:05
Оценка:  +6
WTF2wtf
"Хюндаи" в Марике кончено были бы очень кстати.
Только каким боком к ним ЕС? Денег на это просят там?
WTF2wtf    01.03.2019, 18:07
Оценка:  +6
WTF2wtf
А то Константиновка стала чуть ли не центром цивилизации для донецких и луганских - ибо там конечная "Хюндая".
Покровск (Красноармейск) не так в почете - там очень время неудобное продленного маршрута из Днепра (ночью).
Boxerogos    01.03.2019, 17:55
Оценка:  -3
Boxerogos
Педя,ты снова синий,признайся,сучий Потрох!Какие там"Интерсиси"!Ты что лыган махровый,не знаешь что очкарик Омелян с мясом вместо мозга-эксперД по ГиперЗалупу!!!))))))))))))))
WTF2wtf    01.03.2019, 18:02
Оценка:  +4
WTF2wtf
ГунВсемогущий, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, ты фсе скачешь по аккаунтам, украинофобко многостаночное?
Больное путинское ...
WTF2wtf    01.03.2019, 18:03
Оценка:  +6
WTF2wtf
Путинскому боту только российские улучшения донецкого и луганского аэропортов по дуще?
Штатный дебилоид ...
Boхеrоgas    01.03.2019, 18:16
Оценка:  -3
Boхеrоgas
Выпей ботокса клоняра и отсоси болта))))
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