Порошенко поручил Омеляну заняться аэропортом в Мариуполе

Кроме того, в город могут пустить и "Интерсити" - если переговоры с ЕС пройдут удачно.

Порошенко поручил изучить вопрос о постройке аэропорта в Мариуполе УНИАН

Читай также: Порошенко вручил орден вице-президенту Еврокомиссии

Президент Украины Петр Порошенко поручил проработать вопрос запуска аэропорта "Мариуполь". Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Генштаба Виктору Муженко, министру обороны Степану Полтораку и главе ОГА Александру Куцю проработать вопрос запуска аэропорта.

Читай также: Сеть взорвалась фотожабами после шапки в Запорожье

В случае удачных переговоров с Европейским союзом в Мариуполе также может появиться поезд "Интерсити", заверил Порошенко.

"Если нам удастся эффективно провести переговоры с ЕС, сделать обновления и электризацию железнодорожной полосы, мы запустим в Мариуполь и "Интерсити", - пояснил он.

Читай также: У Порошенко заверили, что шапку с девушки он снял "случайно"

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Андрей Парубий подписал законопроект о допуске иностранных вооруженных сил в Украину в 2019 году.