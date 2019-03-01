Порошенко поручил Омеляну заняться аэропортом в Мариуполе
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Президент Украины Петр Порошенко поручил проработать вопрос запуска аэропорта "Мариуполь". Об этом сообщает РБК-Украина.
Президент поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Генштаба Виктору Муженко, министру обороны Степану Полтораку и главе ОГА Александру Куцю проработать вопрос запуска аэропорта.
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В случае удачных переговоров с Европейским союзом в Мариуполе также может появиться поезд "Интерсити", заверил Порошенко.
"Если нам удастся эффективно провести переговоры с ЕС, сделать обновления и электризацию железнодорожной полосы, мы запустим в Мариуполь и "Интерсити", - пояснил он.
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Напомним, ранее сообщалось, что спикер Андрей Парубий подписал законопроект о допуске иностранных вооруженных сил в Украину в 2019 году.
Только каким боком к ним ЕС? Денег на это просят там?
Покровск (Красноармейск) не так в почете - там очень время неудобное продленного маршрута из Днепра (ночью).
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