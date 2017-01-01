Суд отложил рассмотрение дела против боевика “Гиви”

Один из судов Днепропетровской области отложил судебное слушание по делу боевика с позывным “Гиви”.

Городской районный суд Павлограда отменил судебное заседание по делу скандального боевика Михаила Толстых, который больше известный по кличке “Гиви”. Об это в пресс-службе суда сообщили Радио Свобода.

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Причиной отмены судебного слушания стала просьба адвоката “Гиви” дать ему больше времени на ознакомление с материалами дела.

Боевик “Гиви” по некоторой информации погиб во время обстрела его собственного кабинета в Донецке еще два года назад. Между тем, суд не может закрыть дело в связи со смертью обвиняемого, поскольку официального документа, который подтверждает факт смерти “Гиви”, нет.

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Следующее заседание суда назначено на 3 апреля.

“Гиви” обвиняют в причастности к ряду тяжких преступлений, среди которых террористические акты, создание террористической группы, подготовка и ведение агрессивной войны.

Напомним, смертельно больному Пасечнику в “ЛНР“ уже ищут замену. Источники сообщают, что главарю боевиков дают максимум шесть месяцев.