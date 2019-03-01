СБУ подвозила "С14" агитацию на митинги - Аваков

Глава МВД говорит, что полиция зафиксировала "неблаговидное" сотрудничество СБУ и праворадикалов.

Аваков рассказал о сотрудничестве СБУ и С14 УНИАН

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Служба безопасности и националистическая организация “С14“, прикрываясь лозунгами о расследовании убийства Екатерины Гандзюк, реализовывали “неблаговидные дела“. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает theBabel.

“Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из “С14“, - рассказал он.

“Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с сотрудниками СБУ, “С14“ реализовывала очень неблаговидные дела“, - уверяет министр.

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Он подтвердил, что одним из примеров такого сотрудничества считает митинг 18 февраля возле МВД, где “С14“ требовала его отставки.

“Я и про этот митинг. И о подобных вещах. Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих “протестующих патриотов“, - отметил Аваков.

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При этом он не исключил, что это была частная инициатива отдельных работников СБУ. “Глава СБУ Василий Грицак - честный офицер, он много сделал для Украины. Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы“, - говорит глава МВД.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал, что в Нацполиция расследует "избирательные сетки" трех-четырех кандидатов в президенты.